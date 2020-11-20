В пятницу, 20 ноября, замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что со вчерашнего дня камеры автофиксации нарушений ПДД начали фиксировать нарушения, совершенные водителями на "бляхах", передает "Инсайдер".



Работает это так: при въезде в страну пограничники записывают все данные владельцев "блях". Если человек нарушил, при выезде из Украины пограничники предлагают нарушителю оплатить штраф.

В случае отказа - въезд в страну будет запрещен.

Ранее сообщалось, что украинцы массово оформляют "евробляхи" на украинские номера.