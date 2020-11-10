В октябре 2020 года на украинские номера перешли 38,8 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы - так называемых "евроблях". Это почти в 1,5 раза больше, чем октябре 2019 года, сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

Показатель за октябрь стал рекордным с начала 2020 года. С начала года продажи легковых б/у авто в Украине составили 281,1 тыс. Это в 4,1 раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.

Чаще всего украинцы берут старые иномарки в возрасте более 10 лет, на них приходится 40% продаж. Автомобили в возрасте до 5 лет составляют 30% рынка, столько же и на произведенные 6-10 лет.

В основном регистрировались подержанные иномарки с бензиновыми двигателями - 58%, с дизельными двигателями - 29%, с установленным газобаллонным оборудованием - 10%, на гибриды и электромобили пришлось 3% продаж.

Самые популярные модели:

Renault Megane - 2 423 регистраций; Volkswagen Passat - 2 022; Skoda Octavia - 1 996; Volkswagen Golf - 1 961; Ford Focus - 1 474.

Напомним, что в МВД заявили, что государство не будет выполнять новые требования "евробляхеров".

Как сообщали "Подробности", в октябре украинцы приобрели 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом регистрация автомобильного "секонд-хенда" почти в 5 раз превышает рынок новых авто.