Украинцы массово оформляют "евробляхи" на украинские номера [ Редактировать ]
Источник: autonews.ua
В октябре 2020 года на украинские номера перешли 38,8 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы - так называемых "евроблях". Это почти в 1,5 раза больше, чем октябре 2019 года, сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".
Показатель за октябрь стал рекордным с начала 2020 года. С начала года продажи легковых б/у авто в Украине составили 281,1 тыс. Это в 4,1 раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.
Чаще всего украинцы берут старые иномарки в возрасте более 10 лет, на них приходится 40% продаж. Автомобили в возрасте до 5 лет составляют 30% рынка, столько же и на произведенные 6-10 лет.
В основном регистрировались подержанные иномарки с бензиновыми двигателями - 58%, с дизельными двигателями - 29%, с установленным газобаллонным оборудованием - 10%, на гибриды и электромобили пришлось 3% продаж.
Самые популярные модели:
- Renault Megane - 2 423 регистраций;
- Volkswagen Passat - 2 022;
- Skoda Octavia - 1 996;
- Volkswagen Golf - 1 961;
- Ford Focus - 1 474.
Напомним, что в МВД заявили, что государство не будет выполнять новые требования "евробляхеров".
Как сообщали "Подробности", в октябре украинцы приобрели 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом регистрация автомобильного "секонд-хенда" почти в 5 раз превышает рынок новых авто.
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