Лукашенко рассказал о центре американских спецслужб в Киеве [ Редактировать ]
Источник: БЕЛТА
Разведки Беларуси и России нашли центры спецслужб США под Варшавой и в Киеве. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Гомсельмаш", передает "БелТА".
США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская, поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди.
Лукашенко отметил, что, умело используя интернет и современные технологии, американцы "качают всю планету".
Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться?.. Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!
Ранее сообщалось, что Лукашенко пригрозил Киеву санкциями и закрытием границы для товаров из Украины.
Напомним, что США потребовали от Лукашенко немедленно остановить насилие в Беларуси. И призвали власти пойти на диалог с гражданами.
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