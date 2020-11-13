Лукашенко пригрозил Украине санкциями [ Редактировать ]
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси. Лукашенко также пригрозил ввести санкции против Украины.
Об этом Лукашенко заявил на встрече с журналистами, передает агентство "ТАСС".
По его словам, в ответ на позицию Украины белорусский режим может закрыть границу для ввоза товаров с Украины.
"Это позорное подыгрывание Евросоюзу и Америке. Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Европарламент принял жесткое решение по Беларуси.
Также мы писали о том, что Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси.
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