Большой Государственный Герб: что в нем зашифровано и где ошибки (фото) [ Редактировать ]
Источник: Укринформ
Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины выбрал лучший эскиз герба. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Жюри во главе с Андреем Гречило, автором Малого герба, получило 125 работ, из которых 112 допустили к конкурсу.
Специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению, занимавшиеся вопросами геральдики, эмблематики и генеалогии, провели несколько туров голосования, чтобы определить лучшую.
Победил проект Алексея Кохана - бывшего главного художника сатирического журнала "Перець". Он получит премию в размере 100 000 грн.
Эскиз-победитель содержит все обязательные элементы для Большого Государственного Герба:
- герб Войска Запорожского;
- воина-козака;
- рыцаря с мушкетом;
- Знак Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб.
Глава жюри, председатель Украинского геральдического общества Андрей Гречило (на фото ниже) отметил, что победившая работа выполнена в авторском стиле, не имеет заимствований или чуждых элементов.
Эскиз в полной мере отражает идею соборности и единства Украины:
- С левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила, который представляет центральную Украину или Приднепровье.
- С правой стороны - фигура Льва, как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году.
- Посередине между ними - изображение современного малого герба на синем щите.
- В верхней части эскиза находится хоругвь, а на ней изображен казак с мушкетом, который олицетворяет южную и юго-восточную Украину.
Без пяти минут Большой Государственный Герб Украины довольно прохладно встретили специалисты. По их мнению, в гербе нарушено множество канонов геральдики.
Заслуженный художник Украины, автор клейнодов президента (булава, знак, печать) и трех государственных орденов, глава "Геральдической палаты Украины" Алексей Руденко назвал 10 главных нарушений:
- Большие гербы должны быть увенчаны шлемом или короной. Вместо них стоит хоругвь.
- Лев изображен неправильно, так как стоит на двух лапах. В Гербе Галицкой Руси лев опирается на скалу, поэтому должен стоять на одной лапе, а три лапы - на весу.
- Лев Галицко-Волынского королевства не имел короны. У Льва на гербе она почему-то есть.
- Гербом Киевской земли является просто ангел. Архангел Михаил не имеет никакого отношения к Киевщине, он появился в 16 веке.
- У Архангела Михаила должен быть не только меч, но и щит.
- Изображение и одежда Архангела Михаила не каноничны с точки зрения православной иконописи.
- Козак должен быть изображен не стоящим, а шагающим. Такой одежды запорожские козаки не носили.
- Щитодержатели - Лев и Архистратиг Михаил попирают ногами ленту государственного флага.
- Изображения колосьев и кистей калины являются "обернутыми", то есть, направлены вниз. Это принижает статус герба. Кроме того, полегшие колосья - это символ неурожая.
- В гербе светской державы не должно быть религиозных символов. Здесь - есть крест. Это может задеть чувства представителей других религий.
Теперь Минюст должен подготовить техническое описание Большого Герба и юридические нюансы его использования для передачи в Верховную Раду, где на их основе напишут законопроект.
И если депутаты его поддержат, причем двумя третями состава (300 голосов), эскиз будет официально оформлен, как Большой Государственный Герб.
Напомним, что городской совет столицы планирует обновить герб Киева.
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