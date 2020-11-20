Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины выбрал лучший эскиз герба. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Жюри во главе с Андреем Гречило, автором Малого герба, получило 125 работ, из которых 112 допустили к конкурсу.

Специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению, занимавшиеся вопросами геральдики, эмблематики и генеалогии, провели несколько туров голосования, чтобы определить лучшую.

Победил проект Алексея Кохана - бывшего главного художника сатирического журнала "Перець". Он получит премию в размере 100 000 грн.

Эскиз-победитель содержит все обязательные элементы для Большого Государственного Герба:

герб Войска Запорожского;

воина-козака;

рыцаря с мушкетом;

Знак Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб.

Глава жюри, председатель Украинского геральдического общества Андрей Гречило (на фото ниже) отметил, что победившая работа выполнена в авторском стиле, не имеет заимствований или чуждых элементов.

Эскиз в полной мере отражает идею соборности и единства Украины:

С левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила, который представляет центральную Украину или Приднепровье.

С правой стороны - фигура Льва, как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году.

Посередине между ними - изображение современного малого герба на синем щите.

В верхней части эскиза находится хоругвь, а на ней изображен казак с мушкетом, который олицетворяет южную и юго-восточную Украину.

Без пяти минут Большой Государственный Герб Украины довольно прохладно встретили специалисты. По их мнению, в гербе нарушено множество канонов геральдики.

Заслуженный художник Украины, автор клейнодов президента (булава, знак, печать) и трех государственных орденов, глава "Геральдической палаты Украины" Алексей Руденко назвал 10 главных нарушений:

Большие гербы должны быть увенчаны шлемом или короной. Вместо них стоит хоругвь.

Лев изображен неправильно, так как стоит на двух лапах. В Гербе Галицкой Руси лев опирается на скалу, поэтому должен стоять на одной лапе, а три лапы - на весу.

Лев Галицко-Волынского королевства не имел короны. У Льва на гербе она почему-то есть.

Гербом Киевской земли является просто ангел. Архангел Михаил не имеет никакого отношения к Киевщине, он появился в 16 веке.

У Архангела Михаила должен быть не только меч, но и щит.

Изображение и одежда Архангела Михаила не каноничны с точки зрения православной иконописи.

Козак должен быть изображен не стоящим, а шагающим. Такой одежды запорожские козаки не носили.

Щитодержатели - Лев и Архистратиг Михаил попирают ногами ленту государственного флага.

Изображения колосьев и кистей калины являются "обернутыми", то есть, направлены вниз. Это принижает статус герба. Кроме того, полегшие колосья - это символ неурожая.

В гербе светской державы не должно быть религиозных символов. Здесь - есть крест. Это может задеть чувства представителей других религий.





Теперь Минюст должен подготовить техническое описание Большого Герба и юридические нюансы его использования для передачи в Верховную Раду, где на их основе напишут законопроект.

И если депутаты его поддержат, причем двумя третями состава (300 голосов), эскиз будет официально оформлен, как Большой Государственный Герб.

Напомним, что городской совет столицы планирует обновить герб Киева.