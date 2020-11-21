Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская предложила признать местные ОМОН и главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями. Об этом она заявила во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, сообщается в Telegram-канале Тихановской.

Она также призвала ввести против силовиков санкции.

По ее словам, сотрудников, которые не уволятся до окончания расследования, признают соучастниками - против них введут ограниченные меры, а их имущество арестуют.

Раз они превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими.

Она отметила, что на амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.

По ее словам, действия силовиков в Беларуси становятся все жестче.

Сначала они хватали людей на улице. Потом стали врываться в квартиры. Теперь вторгаются прямо в семьи и угрожают объявить, что дети протестующих находятся в социально опасном положении.

Белорусские власти уже не пытаются "создавать хотя бы видимость соблюдения закона", продолжила она.

Именно поэтому мы создаем систему фиксации свидетельств преступлений против народа Беларуси. Это единая база доказательств, которую сможет пополнить каждый и которая напрямую приведет к санкциям и судам над пособниками режима.

Как ранее ссообщалось, Тихановская сообщила о готовности приехать в Украину. Этот визит может состояться после местных выборов.

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