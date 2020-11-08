В Беларуси, 8 ноября, на акциях протеста задержано более 900 человек. Об этом сообщается на сайте правозащитников "Весна"

В списках правозащитного центра уже более 900 человек, среди которых - победительница конкурса Мисс Беларусь-2008 Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

По данным сообщества, основная масса задержаний произошла в Минске.

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Правозащитники также сообщают о задержанных в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах, Пинске.

Напомним, в Минске во время акций протестов произошли задержания митингующих.

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