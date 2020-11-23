Vitality победила NAVI со счетом 3-2 в финале IEM Beijing Online. Матч прошел на Nuke (5:16), Dust2 (12:16), Overpass (16:6), Inferno (16:9) и Mirage (16:8).

Vitality заработала 60 тысяч долларов и 400 очков ESL Pro Tour, NAVI получили 30 тысяч и 265 баллов.

Матчи европейского дивизиона Intel Extreme Masters XV – Beijing Online прошли в онлайне с 6 по 22 ноября. 16 команд разыграли 150 тысяч долларов.

Ранее мы писали о том, что игра года Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом "ушла на золото".