NAVI проиграли Vitality в финале IEM Beijing Online [ Редактировать ]
Vitality победила NAVI со счетом 3-2 в финале IEM Beijing Online. Матч прошел на Nuke (5:16), Dust2 (12:16), Overpass (16:6), Inferno (16:9) и Mirage (16:8).
Vitality заработала 60 тысяч долларов и 400 очков ESL Pro Tour, NAVI получили 30 тысяч и 265 баллов.
Матчи европейского дивизиона Intel Extreme Masters XV – Beijing Online прошли в онлайне с 6 по 22 ноября. 16 команд разыграли 150 тысяч долларов.
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