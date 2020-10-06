Cyberpunk 2077 уже близко. Буквально через несколько недель игроки будут гулять по улицам Night City ("Ночной Город" или просто "Найт-Сити") в долгожданной научно-фантастической ролевой игре с элементами шутера от польской студии CD Projekt RED в жанре киберпранка.

Анонс Cyberpunk 2077 состоялся 30 мая 2012 года. Лишь спустя восемь лет разработки студия объявила сегодня, что игра официально "ушла на золото" – этот термин означает, что она полностью завершена и готова к отправке в печать на дисках.

То, что Cyberpunk 2077 стал "золотым" – отличная новость для геймеров. Это означает, что выпуск игры не будет перенесен в третий раз. Рецензенты, скорее всего, получат ее буквально со дня на день, чтобы успеть поиграть и составить свое мнение к моменту релиза.

Cyberpunk 2077 готовится к выходу 19 ноября на компьютерах (Steam, Epic Games Store, GOG), Xbox One и PlayStation 4. Если приобрести видеоигру на текущих консолях, разработчики обещают бесплатную улучшенную версию для игровых приставок следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

Сейчас студия занята активным маркетингом своей игры, который продлится почти 1,5 месяца. "Киберпанк 2077" активно рекламируют. А чтобы подогреть интерес, Cyberpunk 2077 пиарит американский актер Киану Ривз.

На E3 2018 был представлен первый кинематографический трейлер игры, а спустя год на E3 2019 был показан еще один трейлер игрового процесса и была объявлена дата выхода.

Cyberpunk 2077 является продолжением настольной игры "Киберпанк 2020". Действия будут происходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния.

Первоначально выход игры намечался на 16 апреля 2020 года, но позднее был перенесен на 17 сентября 2020 года, но дату релиза сместили еще раз на 19 ноября 2020 года.

Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви. Причем имя было выбрано неспроста, чтобы игрок мог выбрать пол и внешность главному герою – можно играть либо мужчиной, либо женщиной, либо трансгендером.

Игроку будет предоставлен на выбор ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Виртуальный игровой мир будет состоять из города, поделенного на шесть уникальных районов, в котором также будет присутствовать полный цикл дня и ночи.

На игру возлагаются большие надежды, ведь этот проект AAA-класса является главным претендентом на "лучшую игру 2020 года".

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