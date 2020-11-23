В Одессе автомобиль "скорой" перевернулся после столкновение с Lexus. Об этом сообщает "Думская".

В результате аварии 3 человека получили травмы различной тяжести. Авария произошла около 17:30 на пересечении улиц Балковской и Дальницкой.

Отмечается, что причины ДТП устанавливаются, а всех пострадавших госпитализировали.

Фото: Нацполиция

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