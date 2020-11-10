В Одессе водитель Toyota не справился с управлением и протаранил остановку на проспекте Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В следствии ДТП пострадали 4 человека. Травмированных госпитализировали в местное медучреждение.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Харькове авто влетело в остановку. В результате аварии пострадали 5 человек, всех травмированных госпитализированные.