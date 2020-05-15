В Ивано-Франковске случилось ДТП с участием "скорой"/ Фото: slk.kh.ua

В пятницу, 15 мая, в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали 3 человека.

Об этом сообщают местные СМИ.

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По данным патрульной полиции, на перекрестке улиц Сахарова и Коновальца 32-летний водитель Volkswagen не предоставил преимущество в движении "скорой", которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся. Трое пассажиров "скорой" получили телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что под Борисполем пьяный водитель "скорой" устроил ДТП.