В Ивано-Франковске "скорая" попала в жуткое ДТП (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 15 мая, в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии пострадали 3 человека.
Об этом сообщают местные СМИ.
По данным патрульной полиции, на перекрестке улиц Сахарова и Коновальца 32-летний водитель Volkswagen не предоставил преимущество в движении "скорой", которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
В результате столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся. Трое пассажиров "скорой" получили телесные повреждения.
Ранее сообщалось, что под Борисполем пьяный водитель "скорой" устроил ДТП.
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