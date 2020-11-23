На территории Украины в течении года появятся электронные рецепты на антибиотики. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

Он рассказал, что в ближайшее время 9 000 аптек смогут выписывать рецепт в электронной форме на более 1 000 наименований антибиотиков.

Это позволит Минздраву обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств. В от же время мы понимаем, что значительное количество аптек не имеет такой возможности присоединиться к отпуску лекарств по электронному рецепту. Таким учреждениям оставят возможность использовать бумажные рецепты.

Отмечается, что для получения рецепта пациент должен обратится к семейному врачу, после чего на мобильный телефон приходит СМС-сообщение с разрешением.

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