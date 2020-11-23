Тысячи украинцев ежедневно заражаются коронавирусом. Уже с 10-15 декабря в стране может быть введен жесткий карантин, который продлится в лучшем случае до 15 января. Об этом пишет Telegram-канал "Coronavirus Экстренно".

По информации канала, источники Министерства охраны здоровья передали ксерокопию докладной министру с прогнозом Центра общественного здоровья.

Согласно документу, чтобы избежать коллапса системы охраны здоровья, с 10-15 декабря необходимо вводить полный локдаун до 15 января. Но, так как все на Новый год и Рождество пойдут по друзьям и родным, пик заболевания придется на 14-15 января. Потому нужно быть готовыми к закрытию до 1 февраля.

Также есть сценарий с закрытием до 1 марта, но по нему нет точных подсчетов количества больных.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зарегистрировали 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.