Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне продолжающейся глобальной пандемии призывает избегать семейных сборов на Рождество, настаивая, что на сегодняшний день не существует варианта традиционного празднования с нулевым риском заражений. Об этом заявили представители ВОЗ, передает AFP.

"Риск ниже или выше, но риск есть ... Это невероятно сложно, потому что, особенно во время отпуска ... мы действительно хотим быть с семьей, но в некоторых ситуациях трудное решение не проводить семейные сборы - самый безопасный вариант", - сказала глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керхе.

Также она заявила, что каждый должен будет принять решение для себя, учитывая, могут ли они потенциально занести вирус в дом более уязвимых людей с более высоким риском смерти от болезни.

Ван Керхе предположила, что виртуальная встреча может быть лучшим решением.

"Даже если вы не можете праздновать вместе в этом году, можно найти способы отпраздновать, когда все это закончится", - сказал американский эксперт.

Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь сказал, что необходимо найти баланс между наукой и экономическими и социальными факторами. Однако, пока нет формулы, на какой срок можно было бы безопасно ослабить ограничения в течение сезона отпусков.

Ранее Степанов заявил, что карантин в Украине жизненно необходим.