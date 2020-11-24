По состоянию на утро вторника, 24 ноября, в Украине зафиксировано 647 976 случаев коронавирусной болезни. За сутки COVID-19 выявили у 12 287 человек. Об этом свидетельствует статистика от МОЗ.

За время пандемии от коронавируса скончались 11 263 человек (+188 за сутки).

Также выздоровели 299 358 человек (+8 298 за сутки).

Ранее Степанов заявил, что карантин в Украине жизненно необходим.