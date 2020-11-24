Пандемия COVID-19: последние данные о зараженных в Украине [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / Pexels
По состоянию на утро вторника, 24 ноября, в Украине зафиксировано 647 976 случаев коронавирусной болезни. За сутки COVID-19 выявили у 12 287 человек. Об этом свидетельствует статистика от МОЗ.
За время пандемии от коронавируса скончались 11 263 человек (+188 за сутки).
Также выздоровели 299 358 человек (+8 298 за сутки).
Ранее Степанов заявил, что карантин в Украине жизненно необходим.
по теме
Prev Next
16 ноября 2020 08:30 В Украине сократилось число зараженных после карантинных выходных
По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, в Украине зарегистрировано 545 689 случаев коронавируса
13 ноября 2020 08:30 COVID-19 в Украине: последняя статистика о зараженных
По состоянию на утро пятницы, 13 ноября, в Украине зафиксировано 512 652 случая коронавируса
10 ноября 2020 10:36 Техническая ошибка: в МОЗ "отменили" антирекорд по COVID-19
В МОЗ неправильно подсчитали число зараженных за сутки
10 ноября 2020 08:30 Коронавирус снова пересек "красную черту"
По состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавируса