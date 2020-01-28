Слили фото нового Samsung Galaxy Note20 [ Редактировать ]
У компании Samsung будет новая модель смартфона Galaxy Note20. Предварительный дизайн, который очень напоминает старую модель S20, "просочился" в сеть. Об этом пишет unian.net.
Принимая во внимание, что Samsung стандартизировала внешний вид своих смартфонов, Galaxy Note 20, копирует вид своего предшественника Galaxy S20 с камерами, являющимися прямоугольным блоком. Эта деталь первое на что обращаешь внимание.
- Впереди на модели Galaxy Note 20, возможно, как и везде будут изящные рамки обрамляющие сверху и снизу.
- Порт USB Type-C будет располагаться внизу, как и решетка мультимедийного динамика, микрофон и отсек для стилуса.
- Датчик для отпечатка, возможно расположат на самом экране.
- Вверху мы видим два отверстия, возможно какое-то из них будет оставлено для установки второго микрофона.
- Однако нет выходного отверстия для 3.5 миллиметрового звукового разъема. Такое решение связано с тем, что по мнению специалистов будущие за беспроводными устройствами.
Шпионский снимок, фото: www.unian.net
Раньше сообщалось о том, что Samsung представил новый гибкий смартфон. А также Samsung прекращает производство смартфонов в Китае.
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