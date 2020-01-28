"З місця в кар'єру": Фонд Олени Пінчук презентував бізнес-курси для жінок

У рамках навчального проекту "Я зможу" будь-яка жінка зможе дізнатися безкоштовно і навіть не виходячи з дому - як повірити в себе і знайти свій шлях