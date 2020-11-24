Городская территориальная избирательная комиссия назначила повторные выборы мэра Борисполя на 17 января 2021 года. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Избирательная кампания начнется в субботу, 28 ноября.

Предыдущее постановление Бориспольского ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено комиссией высшего уровня (ЦИК).

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Он возглавлял город с 2006 года, о его смерти стало известно 28 октября.