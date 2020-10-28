От коронавируса умер мэр Борисполя [ Редактировать ]
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От коронавируса умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат и руководитель избирательного штаба "Слуги народа" в Киевской области Александр Дубинский.
До оглашения результатов выборов, от коронавируса умер действующий мер Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук.
Федорчук лидировал в гонке за пост главы Бориспольской ОТО. Он возглавлял Борисполь с 2006 года. Ему было 60 лет.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом.
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