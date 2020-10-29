Новые выборы в Борисполе после смерти городского главы Анатолия Федорчука могут состояться в январе. Об этом заявила глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

По ее словам, территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября. Затем несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.

День голосования может быть в январе.

Напомним, Федорчук лидировал в гонке за пост главы Бориспольской ОТО. Он возглавлял Борисполь с 2006 года.