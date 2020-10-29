Новые выборы в Борисполе: в "Опоре" назвали дату [ Редактировать ]
Новые выборы в Борисполе после смерти городского главы Анатолия Федорчука могут состояться в январе. Об этом заявила глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
По ее словам, территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября. Затем несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.
День голосования может быть в январе.
Напомним, Федорчук лидировал в гонке за пост главы Бориспольской ОТО. Он возглавлял Борисполь с 2006 года.
по теме
Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті
Єврошантаж та заборона на в'їзд угорським чиновникам - через що знову посварились Київ та Будапешт?
Замість захисту виборців від коронавірусу гроші пішли на піар-технології - Шкрум
Депутат розповіла, чому була така низька явка на виборах
"Слишком много эмоций": Зеленский сделал заявление о выборах
В воскресенье, 25 октября, президент Украины сделал заявление о выборах в стране
Опубликованы результаты экзит-полов местных выборов по городам Украины
В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы
"Не позволим сорвать выборы в Житомире" - Юрий Павленко
В Житомире из 125 избирательных участков на момент открытия только на 15 были созданы надлежащие условия для голосования