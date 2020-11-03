Теракты в Вене: в Австрии объявлен трехдневный траур [ Редактировать ]
Сегодня, 3 ноября, правительство Австрии объявило общенациональный траур в связи с терактами, которые прошли в Вене в понедельник.
Он продлится до четверга включительно, сообщает Austria Presse Agentur.
Как сообщается, во время траура государственные флаги Австрии на федеральных учреждениях будут приспущены. Также отмечается, что сегодня в 12:00 в стране прошла общенациональная минута молчания в память о погибших.
Напомним, в понедельник террористы атаковали несколько объектов в Вене. Правоохранители ликвидировали одного из нападавших, еще четверых задержали.
Ранее сообщалось, что в Вене отменили занятия в школах из-за теракта.
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