С начала текущих суток, 24 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения перемирия со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Возле населенного пункта Шумы оккупанты открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки работал снайпер.

"В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи", - говорится в сообщении.

Однако в результате вражеского выстрела украинский военный умер.

Как ранее сообщалось, Германия и Франция поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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