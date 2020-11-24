Раненый на Донбассе военный скончался в больнице [ Редактировать ]
С начала текущих суток, 24 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения перемирия со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле населенного пункта Шумы оккупанты открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки работал снайпер.
"В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи", - говорится в сообщении.
Однако в результате вражеского выстрела украинский военный умер.
Как ранее сообщалось, Германия и Франция поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.
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