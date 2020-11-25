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Народная артистка Украины Тина Кароль приобрела несколько участков высоко в горах. Об этом сообщает "Страна", что звезда певица земли в двух небольших гуцульских селах рядом с Верховиной (Ивано-Франковская область).

Также сообщается, что певица 25 августа этого года оформила право собственности на 2 гектара в поселке Быстрец урочища Росиш (население 362 человека). Оно находится в глубине Карпат, вдали от популярных туристических маршрутов. Рядом Гаджинские водопады, полонина Веснарка и гора Поп-Иван.

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В документах значится, что эти земельные наделы предназначены для постройки жилого дома или общественных сооружений (это может отель, магазин).

В интервью телеведущей Кате Осадчей Тина Кароль рассказала, что во время карантина стала путешествовать по Украине. Вместе с сыном Вениамином, которому 12 лет, весной они впервые поднялись на Говерлу. И с тех пор Тина мечтала о домике в горах.

Ранее мі писали о том, как Тина Кароль шокировала платьем с разрезами по всему телу.