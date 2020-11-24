Известная ведущая и амбасадор ООН Маша Ефросинина вместе со звездами украинского шоу-бизнеса сняла чувственное видео к Международному дню борьбы против насилия над женщинами. Его ежегодно отмечают 25 ноября.

Маша Ефросинина вместе с Монатиком, Олей Поляковой, Юлией Саниной, Тарасом Тополей и Alyosha публично призвала "выходить из круга насилия". Звезды пели о том, как важно "не травить, не бить, не толкать, не ломать, не угрожать, не издеваться, не запугивать, не подтрунивать".

Ведущая подчеркнула, что за последние несколько лет украинскому обществу все же удалось поднять тему насилия над женщинами на государственном уровне. Результатом является то, что сейчас активно создают организации, движения, строят приюты.

"Женщины постепенно перестают бояться признавать, что терпели насилие и находят в себе смелость просить о помощи, разрывать этот сложный и удушающий круг. Из "несуществующей" темы насилие над женщинами в нашей стране превратилось в вопиющую", – написала Маша Ефросинина под видео.

Ранее сообщалось, что Маша Ефросинина откровенно рассказала о своих чувствах.