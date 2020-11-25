Правительства Франции и Великобритании смягчат карантинные ограничения на период рождественских праздников, чтобы граждане смогли собраться семьями. Об этом заявили представители власти во вторник, 24 ноября.

Так, французский лидер Эммануэль Макрон во время телеобращения к нации сообщил, что карантин послабят с 28 ноября.

Он сообщил, что с ближайшей субботы будут разрешены прогулки на улице в пределах 20 км и в течение трех часов. Также будет разрешена работа магазинов до 21:00 при соблюдении строгих санитарных мер.

Кроме того, президент предупредил, что, в зависимости от развития ситуации с эпидемией, карантин может быть отменен 15 декабря, однако тогда будет введен комендантский час с 21:00 до 07:00.

Член британского Кабмина Майкл Гоув по итогам встречи представителей всех админчастей Соединенного Королевства анонсировал смягчение карантинных мер на пять дней - с 23 до 27 декабря.

На это время разрешена встреча трех семей или трех компаний людей, живущих отдельно. При этом необходимо заранее определиться, кто это будет, потому что изменить состав общей компании будет нельзя.

Майкл Гоув, член британского Кабмина:

Это рождество не может быть нормальным. Но мы работали над тем, чтобы найти способ для семей и друзей увидеться друг с другом, но это должно носить ограниченный характер и осуществляться с осторожностью.

Ранее мі писали о том, что в Израиле началось "образовательное" ослабление карантина.