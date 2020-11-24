В Израиле началось "образовательное" ослабление карантина [ Редактировать ]
Израильская комиссия по вопросам борьбы с коронавирусом решила ослабить карантинные ограничения в стране. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
с 24 ноября возобновляются занятия в 5-6 классах, с 29 ноября - в 10-12 классах, а с 6 декабря - в 7-9 классах.
Возвращение к занятиям будет осуществляться в соответствии с планом министра просвещения в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах при проведении обширных контрольных тестов.
Отмечается, что другие области будут закрыты включительно до 20 декабря текущего года. Также начинается постепенное открытие торговых центров.
Ранее мы писали, что в Государстве Израиль значительно усиливают карантинные ограничения. Заявление было сделано после заседания правительства.
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