Израильская комиссия по вопросам борьбы с коронавирусом решила ослабить карантинные ограничения в стране. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

с 24 ноября возобновляются занятия в 5-6 классах, с 29 ноября - в 10-12 классах, а с 6 декабря - в 7-9 классах.

Возвращение к занятиям будет осуществляться в соответствии с планом министра просвещения в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах при проведении обширных контрольных тестов.

Отмечается, что другие области будут закрыты включительно до 20 декабря текущего года. Также начинается постепенное открытие торговых центров.

Ранее мы писали, что в Государстве Израиль значительно усиливают карантинные ограничения. Заявление было сделано после заседания правительства.