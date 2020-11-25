В Одессе автокран протаранил стрелой маршрутку (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одессе автокран протаранил стрелой маршрутку. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
ДТП с участием автокрана KOBELCO RK250-3 и маршрутки "Богдан" произошло в среду, 25 ноября, около 8:30 на улице Среднефонтанской.
Водитель автокрана, не выдержав безопасную дистанцию и скорость, врезался стрелой в автобус №145, когда из него выходили пассажиры.
Стрела пробила левую верхнюю часть кузова "Богдана": разбито заднее стекло и оторвана часть крыши.
В результате аварии получили травмы двое людей. Их доставили в больницу с травмами головы. Еще одна пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.
Ранее сообщалось, что в Днепре автокран раздавил автомобиль с человеком.
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