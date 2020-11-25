Локдаун під ялинку: в уряді розглядають імовірні сценарії карантину [ Редактировать ]
Повний локдаун українцям - під ялинку. Такий варіант - можливий, кажуть в Уряді. Зараз розглядають усі імовірні сценарії карантинних обмежень.
Бо саме святкових народних гулянь у Кабміні бояться найбільше,- каже прем'єр Денис Шмигаль. Оскільки масові розваги - потім перетворюються на масові спалахи СОVID-19. А цього наша медицина вже не витримає. З іншого боку - чи витримають новорічний локдаун підприємці? В уряді усім, хто постраждав від карантину, обіцяють допомогу. Зокрема, на дітей віком до 10 років. По дві тисячі гривень.
Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України:
Ми хочемо, щоб була продовжена виплата допомоги на дітей особам які вже її отримували у травні серпні, без подання нової заяви та документів, і друге, щоб ті нові підприємці. які хочуть скористатися такою програми підтримки - можуть звернутися за її призначенням із заявою та документами до 15 грудня 2020 року.
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