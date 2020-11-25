Повний локдаун українцям - під ялинку. Такий варіант - можливий, кажуть в Уряді. Зараз розглядають усі імовірні сценарії карантинних обмежень.

Бо саме святкових народних гулянь у Кабміні бояться найбільше,- каже прем'єр Денис Шмигаль. Оскільки масові розваги - потім перетворюються на масові спалахи СОVID-19. А цього наша медицина вже не витримає. З іншого боку - чи витримають новорічний локдаун підприємці? В уряді усім, хто постраждав від карантину, обіцяють допомогу. Зокрема, на дітей віком до 10 років. По дві тисячі гривень.

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України: