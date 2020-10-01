В ночь на четверг, 1 октября, из-за проблем с сердцем ушел из жизни экс-нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин.

Об этом сообщил гендиректор футбольного клуба Сергей Палкин в Facebook.

"Сегодня утром пришло грустное сообщение: не стало легендарного футболиста "Шахтера" Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи – таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь – таким он был в жизни.

Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории "Шахтера" и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям", – говорится в сообщении.