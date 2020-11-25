В среду, 25 ноября, скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. На момент смерти ему было 60 лет.

Экс-игрок "Наполи" умер из-за остановки сердца.

11 ноября Марадона выписался из больницы. Мужчина перенес операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз на публике он был 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато" (3:0), который был посвящен 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

Аргентинский футболист, играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

Марадона провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года.

Ранее сообщалось, что 22-летнего боксера убили на семейном пикнике.