В среду, 25 ноября, скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. На момент смерти ему было 60 лет.

Экс-игрок "Наполи" умер из-за остановки сердца.

Давайте вместе вспомним его популярные цитаты.

"Люди даже не подозревают, что сотни таких же парней как Бекхэм, играют по всему третьему миру на пыльных уличных площадках."

"Мать думает, что я лучший. А я никогда не перечу матери."

"Бог дарует мне хорошую игру. Именно поэтому я всегда крещусь, когда выхожу на поле: мне кажется, что если я этого не сделаю, то предам Его."

"Я - актер! Потому что я живу, как мне хочется. То есть, актерам дают сценарий и они его читают. Так? А я не читаю. Не читаю, я живу, и в этом моя игра."

"В футболе сейчас правит большая мафия. Мир тренеров контролируется агентами, а не заслугами того или иного специалиста. Я не намерен присоединяться к этому миру."

"Нет смысла спорить о том, кто лучше - я или Пеле. Любой скажет, что я."

"Тренеры никогда не побеждают: будь то Марадона, Менотти или Билардо. Настоящими победителями становятся только игроки."

"Для своих дочерей я кумир, и мне этого вполне достаточно."

"Бог дарует мне хорошую игру. Именно поэтому я всегда крещусь, когда выхожу на поле: мне кажется, что если я этого не сделаю, то предам Его."

"Роналду сказал, что он лучший в истории? Скажите ему, пусть перестанет прикалываться."

Напомним, что Марадона последний раз на публике он был 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато" (3:0), который был посвящен его 60-летию.