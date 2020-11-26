Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о мифах про коронавирус, которые порой могут быть абсурдны. Об этом известный врач рассказал на своем Youtube.

Как напомнил Комаровский, по поводу распространения коронавируса было множество фейков еще в самом начале пандемии. Весной ходили слухи, что вирус могут "прислать с посылкой" из Китая, а еще заражению способствуют импортные продукты.

"Люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы", - говорит Комаровский в видео на YouTube-канале "Доктор Комаровский. Интервью".

Также появлялись и совсем не выдерживающие критики версии, мол, вирус распространили спецслужбы или даже инопланетяне.

Теперь большинство мифов связаны с лечением коронавирусной инфекции и в интернете плодятся "жуткие эксперты", которые дают советы заболевшим.

"То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза", - говорит врач.

Он отметил, что многие люди начинают доверять странным методам лечения, когда сами сталкиваются с болезнью и выздоравливают. При этом они не верят в силу собственного организма, который справился с болезнью, а начинают распространять "народные методы" в интернете, не понимая, что советы могут и серьезно навредить.

Ранее Комаровский назвал единственный способ избежать COVID-19.