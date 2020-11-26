Крокодилья кожа с брильянтами: в Италии создали сумку-рекордсмена [ Редактировать ]
Итальянские мастера пошили женскую сумку бренда Boarini Milanesi, стоимостью 7 миллионов долларов.
Модный аксессуар из кожи аллигатора инкрустировали бриллиантами, сапфирами, турмалинами параиба и бабочками из белого золота, весом более 130 карат. Серия изделия определяется как Parva Mea.
Отмечается, что управляющий фирмы произвел сумку в память о своем отце. Дизайн аксессуара выполнен в цветах океана, чтобы напомнить о защите экологии. Таких сумок произвели всего три штуки и 950 тысяч долларов с каждой продажи уйдут на очитку водоемов от пластмассовых отходов. Модный аксессуар поместили в Книгу рекордов Гиннеса.
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