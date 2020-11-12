На аукционе Sotheby's в Женеве продали уникальный фиолетово-розовый бриллиант. Об этом сообщается на странице аукционного дома.

Покупатель, имя которого традиционно не разглашается, заплатил за драгоценный камень, весом 14,83 карата, $26,6 млн.

Уникальный по цвету и размеру бриллиант носит имя "Призрак розы" - в честь одноименного русского балета, премьера которого состоялась в 1911 году с участием Вацлава Нижинского и Тамары Карсавиной.

Он был добыт в Якутии в 2017 году и до огранки весил 27,85 карата. Лишь 1% от всех добытых алмазов (бриллианты до огранки) имеет массу, превышающую 10 карат.

Цвет алмаза зависит от микроэлементов, которые "мешают" формированию кристаллов углерода в камне. Например, присутствие азота создает желтые бриллианты, а бор образует синие бриллианты.

В розовых бриллиантах нет сторонних микроэлементов. Считается, что причиной розового оттенка является искажение кристаллической решетки алмаза, вызванное сильным нагревом и большим давлением после образования камня в земле.

Это искажение смещает атомы углерода, что изменяет свойства света, отражаемого алмазом, в результате чего мы видим камень как розовый. Розовые алмазы составляют лишь 0,1% от всех добытых камней.

Рекорд цены для розового бриллианта, проданного на аукционе, принадлежит "CTF Pink Star" - овальному бриллианту весом 59,60 карата, который был продан на аукционе Sotheby's в Гонконге в апреле 2017 года за $71,2 млн.

Ранее сообщалось, что кольцо с бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса.