Если не ввести в Украине полный локдаун, то заболеваемость коронавирусом продолжит стремительно расти. До февраля переболеть коронавирусом могут несколько миллионов украинцев. С таким мнением в эфире одного из украинских телеканалов выступил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня есть огромная волна заболеваемости, поэтому если ничего не делать, то до февраля у нас переболеют 10 миллионов людей", - подчеркнул он.

Геращенко добавил, что когда рассматривалось решение о введении карантина выходного дня, глава МВД Арсен Аваков и еще несколько министров выступали за более широкие ограничения, но были в меньшинстве.

Ранее Зеленский внес в Раду законы о поддержке бизнеса на карантине.