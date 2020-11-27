В Украине заявили о провале карантина выходного дня [ Редактировать ]
Введение на территории Украины карантина выходного дня не дало должного результата эффективности. Об этом в интервью одному из украинских каналов заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, локдаун должен быть введен по всей Украине, а отдельное рассмотрение ситуации в каждом регионе является бессмысленным.
Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности.
При этом, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что идею внедрения локдауна по выходным можно будет оценивать только на следующей неделе.
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