Дата локдауна: от чего зависит введение жесткого карантина - СМИ [ Редактировать ]
В Украине для борьбы с распространением коронавируса Офис президента принимает решение о введении локдауна в стране, а также пытается определиться с датам, когда это произойдет.
Дата введения жесткого карантина, как пояснил собеседник издания, зависит исключительно от эпидемической ситуации в стране и темпов ее ухудшения.
"Конкретной даты (введения локдауна - ред.) нет. Может быть и 20, и 15, и 25 (декабря - ред.)", - отметил источник.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
А вот министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, несмотря на то, что украинцы любят шумно отмечать зимние праздники, предложил ввести двухнедельный локдаун на Рождество и Новый год.
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