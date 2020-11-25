Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что карантин выходного дня ведет к тяжелому экономическому кризису.

"У всего есть две стороны. У Германии, Франции и других стран (где введены жесткие карантинные ограничения – ред.) большие ресурсы, резервы, и они помогают бизнесу. В Украине сегодня таких ресурсов нет. Я думаю, Зеленский правильно сделал, что часть "ковидных" денег направили на помощь бизнесу. Эти 8 тыс. грн хоть какая-то, но помощь. Но, конечно, этого будет недостаточно", - подчеркнул Саакашвили.

По его словам, проблема в том, что "если просто наезжать, закрывать (бизнес - ред.) - вряд ли это будет эффективным".

"Более этого, эти меры не работают. Я на выходных был во многих местах, где спокойно работают кафе, рестораны, полиция берет деньги за то, что они открыты, спокойно крышуют. Давайте не будем себя обманывать", - сказал он.

Ранее Саакашвили выразил опасение реформами в Украине.