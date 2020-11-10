В Telegram произошел сбой международного масштаба [ Редактировать ]
Во вторник, 10 ноября, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой, он затронул ряд стран.
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Ряд сбоев произошел в Украине, России, Беларуси, Германии, Китае и других странах Европы и Азии. Пользователи жалуются, что не могут подключиться, также не отправляются сообщения.
Примечательно, что неполадки в работе мессенджера были зафиксированы по меньшей мере несколько раз за последнее время, например 15 октября, 5 и 9 ноября, но они были кратковременными.
Ранее сообщалось, что данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть.
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