Во вторник, 10 ноября, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой, он затронул ряд стран.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Ряд сбоев произошел в Украине, России, Беларуси, Германии, Китае и других странах Европы и Азии. Пользователи жалуются, что не могут подключиться, также не отправляются сообщения.

Примечательно, что неполадки в работе мессенджера были зафиксированы по меньшей мере несколько раз за последнее время, например 15 октября, 5 и 9 ноября, но они были кратковременными.

Ранее сообщалось, что данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть.