Не було би щастя, так нещастя допомогло. Пандемія стала золотим часом для тих, хто вміє обманювати. Гроші витягують з людей дуже легко. Так хто ж багатіє на життєво необхідних препаратах і медобладнанні? Та які витрати нібито "для захисту від Ковіду" - точно не потрібні?

"Золота корона". Хто заробляє на здоров'ї та паніці українців?

Ну ви маєте совість, я розумію що вам "тіпа клондайк", треба заробити.

Коронавірусний ажіотаж:

Большой спрос на пульсоксиметры, большой спрос на концентраторы.

Та коронавірусні тренди - за межею фантастики:

Потикали мені по біологічно активним точкам і сказали що ковіду в організмі немає.

Як не натрапити на ковідних шахраїв та спекулянтів, і не викинути гроші на вітер?

У часи пандемії в аптеках покупців - не меншає. Навесні українці скуповували маски й антисептики. Нині в ходу вітаміни й антибіотики - і для лікування, і для профілактики, і про запас.

Питаємо в аптеках - що з "антиковідного" купують найбільше.

"Вітамін-С" та цинк.

Попит на "Вітамін-Д" за останні кілька тижнів зріс удвічі, на "Вітамін-С" - удесятеро.

Ажіотаж. Кому треба, кому й не треба - купляють.

Ціни, відповідно, реагують на попит.

Воно й раніше було дорого, а зараз ще подорожчали. То краще пити своє, природне: яблучко, півморквинки.

Антибіотики теж розкуповують вмить! Цьогоріч продали втричі більше, ніж торік. Бо саме ними лікують коронавірус. І на жаль, часто - без жодних підстав. При чому, виписують антибіотики і медики, і люди самі собі. Хоча ці препарати на вірус не діють.

Така історія в Олени, моєї колеги з Кропивницького. Хворіла місяць тому.

Олена Бринза, журналістка "Подробиць":

Це був жахливий біль в м'язах спини, температура 37,6, дуже сильно боліла голова.

Звернулася до сімейного лікаря, рецепт - стандартний, з одним нестандартним пунктом: антибіотик, від перших же днів недуги.

Олена Бринза, журналістка "Подробиць":

Противірусні я приймала, також у мене компреси на грудну клітину, антибіотики. Але я наголошую - це за призначенням лікаря.

Інфекціоністи ж в один голос застерігають: ні антибіотик, ні противірусні - на коронавірус не впливають. І тим паче, - не діють профілактично.

Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:

Вживати антибіотики для профілактики - це все одно, що одягати каску, коли ви виходите з дому, тому що "а раптом якась цеглина може на вас впасти".

Антибіотики виписують лише при ускладненнях - коли коронавірус провокує бактеріальну інфекцію.

Ще один модний медичний тренд - комп'ютерна томографія. Люди "світять" легені за найменшого покашлювання - теж про всяк випадок і задля спокою. Хоча задоволення це не дешеве - у середньому тисяча гривень. Та й не безпечне. Що більше рентгенів і томографій людина зробить за життя - то більше радіації матиме в організмі.

Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:

Це небезпечно тим, що це може порушувати наші гени і призводити до появи клітин, які можуть ставати потенційно онкологічними.

Гостріша й дорожча проблема - кисень. Це вже не забаганка заради спокою, чи ілюзорної профілактики. Кисневі концентратори - це вже необхідність для тих, хто коронавірус переносить важко. І їх часто потребують навіть ті, кого вже виписали з лікарні. Люди залишаються з проблемою сам на сам. Така історія у Василини зі Львова.

Василина Бобиляк, жителька Львова:

Моя мама захворіла на COVID-19, була госпіталізована та перенесла дуже важкий стан. Після місяця з зайвим перебування у лікарні наш лікуючий лікар нам повідомила, що нам пора забирати маму додому і забезпечити їй вдома кисневу терапію.

Бо сатурація у Василининої мами була критична - лише 70 відсотків. Аби вона могла дихати, потрібен був кисневий концентратор. Апарат потрібного об'єму коштує не менше 40 тисяч гривень.

Василина Бобиляк, жителька Львова:

Взяли в оренду два концентратори по з подачею кисню 5 літрів кожен, спарували їх. Оренда цих концентраторів нам обійшлася у 2 тисячі гривень на тиждень.

Згодом допомогли волонтери. Наталя Липська і її благодійний фонд дають людям можливість дихати безкоштовно. Збирають гроші в інтернеті й купують апарати. І товар цей зараз - ходовий. Тож і ціни на нього немалі - з об'єктивних причин.

Наталія Липська, волонтерка:

Раніше вони плили морем з Китаю, з Америки, то тепер їх везуть літаками - така доставка завжди дорожча, ніж морська, тому вони здорожчали.

І з суб'єктивних: на дорогих концентраторах намагаються "нажитися" шахраї та спекулянти.

Наталія Липська, волонтерка:

Маленький концентратор на одному літрі дає 95 відсотків кисню, на 3 - трошки менше. Типу, "купуйте його, хороша ціна, 10-12 тисяч". Але це не є концентратор для людей, хворих на коронавірус. Продавці про це не говорять.

Такі маленькі концентратори у продажу є. А от ті, що потрібні для відновлення після ковіду - знайти не реально.

У нас нет давно концентраторов на 8 на 10 литров.

На поставки з-за кордону треба чекати місяцями.

Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичної техніки:

Их массово не завозят, потому что бизнес-импортеры всегда считали и правильно делали, что это задача государства - обеспечить койку кислородом.

А нині покупці - це здебільшого звичайні люди. Усе, що пов'язане з киснем - з полиць медичних магазинів зникає миттєво. А найпопулярніший прилад - пульсоксиметр. Тепер це "маст хев" у кожній аптечці.

Вот вы его засунули, вы нажали. Ждете. - Сколько секунд ждать? - Три секунды, 3-5 секунд, оно покажет.

На екрані з'являється значення сатурації - насиченість крові киснем. Якщо було б менше 92 - треба було б бігти до лікаря. Критично небезпечну цифру покаже будь-який пульсоксиметр.

Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичної техніки:

И самый дешевый, и самый дорогой даст вам показания пульса и сатурации. Это два самые важные показания, ради которого вы его покупаете. Поэтому не надо гнаться за самым дорогим.

А ціни на такі апарати - від 400 грн до кількох тисяч. Різниця лише в "наворотах": Bluetooth, пам'ять, підсвітка.

А от на що напевне не треба викидати гроші - то це на "ковідну липу". Інтернет рясніє всілякими оголошеннями. Найбільше пропозицій про підробні ПЛР-тести для виїзду за кордон. Гарантований негативний результат надсилають поштою.

500 гривен с человека. - То есть, мне ничего сдавать, никакой тест сдавать не надо? - Если сдавать у нас, то дороже будет.

Юристи кажуть: підробка документів карається законом. Штраф - від 1700 до 3,5 тисяч гривень. Утім ловити таких аферистів складно.

Олександр Гришаков, медичний адвокат:

Питання, чи зацікавлені у цьому правоохоронні органи, чи ні - це питання вже "третє".

А от чай чи оберіг проти коронавірусу - за межі закону не виходять. І цього "антиковідного" добра теж повно в інтернеті. Бо ж попит є!

Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст:

Будуть і "ісландські мхи", і "екстракти китайських тарганів" і що завгодно ще буде. Головне - грошики платити.

Та поплатитися за таке можна не лише гаманцем, а й здоров'ям.