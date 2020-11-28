В Германии могут продлить локдаун до весны /фото: retail-loyalty

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что частичный локдаун в Германии может продлиться аж до весны 2021 года. Передает Reuters.

Министр отметил, что правительство Германии прибегнет к такому шагу, если страна не сможет взять под контроль пандемию COVID-19.

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Министр также добавил, что пока невозможно дать этому полную картину, так как впереди еще зима.

У нас впереди три-четыре долгих зимних месяцы. Не исключено, что ограничения останутся в первые месяцы 2021 года

Стоит отмети, что ранее Ангела Меркель договорилась с регионами продлить и ужесточить ограничения по меньшей мере до 20 декабря. В стране закрыли бары и рестораны, однако оставили открытыми школы и магазины. Эти меры остановили экспоненциальный рост заболеваемости, однако инфекция стабилизировалась на высоком уровне.

Важно, что 28 ноября в Германии было зафиксировано 21695 новых случая коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее Меркель рассказала о нехватке денег для доступа к вакцинам от COVID-19.