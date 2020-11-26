В Германии продлили карантинные ограничения до 20 декабря. Карантин должен был быть отменен в конце ноября, но из-за роста числа заболевших коронавирусом, его продлили. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает NDR.de.

Пока карантин точно продлили до 20 декабря.

"Но мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их (ограничения - ред.) нужно будет сохранить и до начала января", - сказала Меркель. На рождественские каникулы планируют сделать послабления.

Так, разрешается собираться в компанию не более пяти человек. В торговых центрах и магазинах на 10 квадратных метров площади можно будет пускать одного посетителя.

Ранее Меркель рассказала о нехватке денег для доступа к вакцинам от COVID-19.