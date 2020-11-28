Вакцину от коронавируса компании Pfizer, американская авиакомпания "United Airlines" начала доставлять дозы вакцины чартерными самолетамами в разные страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным СМИ, доставка вакцины самолетами необходима для быстрого распространения вакцины по миру в случае, если препарат будет одобрен органами регулирования.

Сообщается, что компания "Pfizer" планирует хранить первые партии вакцин на складах в штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии, куда они будут доставлены чартерами.

Pfizer также планирует десятки грузовых рейсов и сотни поставок на грузовиках ежедневно, как только власти стран предоставят согласования

Стоит отметить, что ранее Шмыгаль заявлял, что Министерство здравоохранения постоянно ведет переговоры с мировыми компаниями по закупке партий вакцин. По его словам, среди этих компаний есть Pfizer и Moderna, которые заявили об успешных испытаниях своих вакцин.

Также он добавил, что власти ожидает получения около 8 млн доз вакцин от COVID-19 уже во втором квартале 2021 года.

Как ранее сообщалось, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты, чтобы отстановить пандемию коронавируса в мире.

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