Лидеры 20 наиболее экономически развитых стран пообещали обеспечить справедливое распределение вакцин, тестов и лекарств от COVID-19 по всему миру и сделать все необходимое для поддержки бедных государств, которые пытаются восстановиться после пандемии коронавируса.

Понятно, что Украина, как беднейшая в экономическом и социальном отношении страна Европы, может претендовать на льготное получение столь нужной вакцины. И возможности для этого есть: президент РФ В. Путин сказал лидерам G20, что Россия готова предоставить вакцину против коронавируса "Спутник V" другим странам, которые в ней нуждаются. Об этом сообщает Reuters.

Россия готова поставлять вакцину "Спутник V" в Украину, о чем уже было официально заявлено. Но стоило министру здравоохранения Украины М. Степанову робко упомянуть о возможности покупки "Спутник V", как ему устроили выволочку в посольстве США, после чего украинская власть покупать российскую вакцину отказалась. Причем выволочку министру устроила даже не посол, а временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Как там с внешним управлением?

Между тем 5 ноября Венгрия заявила, что на декабрь запланирована поставка партии российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на видеозаявление министра иностранных дел страны Петера Сийярто. "Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и завершить процесс лицензирования. Они сказали, что смогут начать крупномасштабные поставки со второй или третьей недели января", ‒ отметил глава внешнеполитического ведомства Венгрии. А уже во второй половине ноября он заявил, что в страну поступила первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V".

Заинтересованность в получении российской вакцины к началу октября 2020 года проявили свыше 40 стран Европы, Ближнего Востока, а также Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, во многих из которых уровень жизни и развития медицины гораздо более высокий, чем в Украине. Благо не везде руководить здравоохранением доверят сомнительному рентгенологу из США, да еще и долгое время занимавшему пост и. о. министра здравоохранения на незаконных основаниях.

Главный санитарный врач В. Ляшко в Facebook заявил, что COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения. Но этого явно недостаточно для преодоления эпидемии, специалисты говорят, что должно быть 70% тех, приобрел иммунитет, в том числе за счет вакцинирования, зачастую двукратного.

Так что вакцину придется покупать. Причем российская вакцина выигрывает и в цене, и в условиях хранения – ее можно хранить длительное время в морозилке обычного холодильника, а не при сверхнизкой температуре до минус 75‒80 градусов, как того требует американско-немецкая вакцина, цена которой гораздо выше российской.

Уверен, что власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, хотя они и должны стоять на первом месте. То государство, которое первым преодолеет последствия пандемии, имеет шансы получить серьезный толчок для своего развития и восстановления экономики. Но украинская власть, готовая, как на западные кредиты, подсадить Украину на иглу поставок вакцины из одного источника, этого не понимает. Или ей запретили это понимать.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"