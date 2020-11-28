В пятницу, 27 ноября, на брифинге в Женеве руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен заявила, что для остановки пандемии коронавируса, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты. Об этом сообщает kurier.at.

Такой уровень вакцинации позволит разорвать цепочки распространения коронавируса.

Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы прервать цепочки. Но в этой ситуации необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции.

Она также отметила, что на сегодня сложно давать более подробные прогнозы.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

Также смотрите Топ-4 признака того, что вы переболели коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.