Вакцинация 60-70% населения остановит пандемию [ Редактировать ]
В пятницу, 27 ноября, на брифинге в Женеве руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен заявила, что для остановки пандемии коронавируса, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты. Об этом сообщает kurier.at.
Такой уровень вакцинации позволит разорвать цепочки распространения коронавируса.
Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы прервать цепочки. Но в этой ситуации необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции.
Она также отметила, что на сегодня сложно давать более подробные прогнозы.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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