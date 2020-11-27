В центре Киева мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску [ Редактировать ]
В пятницу, 27 декабря, в Киеве на улице Бассейной прогремела стрельба. Правоохранители задержали злоумышленника. Инцидент произошел после того, как мужчину в аптеке попросили надеть защитную маску.
Нетрезвый мужчина зашел в аптеку без маски, после чего работники и посетители заведения сделали ему замечание. Однако мужчина отказался надевать маску и покинуть помещение и начал нецензурно выражаться.
"В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Впрочем, человек достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в полиции.
Прибывшие на место работники полиции задержали 44-летнего мужчину и изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.
По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также за нарушение правил карантина на мужчину составлен административный протокол.
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