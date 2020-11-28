В Париже происходят уличные беспорядки и стычки с полицией (видео) [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Полиция в Париже применила слезоточивый газ против участников уличных беспорядков, которые вспыхнули на марше против полицейского насилия. Об этом сообщают местные СМИ.
Поводом к протестным акциям по всей стране послужило избиение полицейскими чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера за нарушение масочного режима. 28 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся с Мишелем Зеклером "позором для страны". Полицейские, избившие Зеклера, уже уволены.
Кроме того, французы недовольны законопроектом, запрещающим распространение изображений полицейских. Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности".
Документ предусматривает тюремное заключение на один год и штраф в размере 45 тысяч евро за распространение фото, идентифицирующих полицейских.
🇫🇷 | URGENTE: Violentas protestas y enfrentamientos en la Plaza de la Bastilla: pic.twitter.com/N4L9Dh2L17— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2020
Во время акции протеста молодежь в черной одежде начали оскорблять полицейских и забрасывать их бутылками и фейерверками. Они также поджигали мусорные баки и переворачивали припаркованные автомобили.
🇫🇷 | URGENTE: Centro de París: pic.twitter.com/6mIL770vDQ— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2020
По официальным, в манифестации в Париже приняли участие 46 тыс. человек, в Лионе - 7,5 тыс. человек, в Бордо - 6 тыс., в Страсбурге - 1,5 тыс., в Лилле - 1,4 тыс. Всего акции протеста прошли в 70 французских городах.
🇫🇷 | URGENTE: Plaza de la Bastilla: pic.twitter.com/XzzZJhhbiZ— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2020
Наиболее серьезные столкновения с правоохранительными органами произошли в столице, где погромщики ждут автомобили, кафе, газетные киоск и мусорные баки.
Для наведения порядка полицейские использовали слезоточивый газ и водометы.
🇫🇷 | URGENTE: Plaza de la Bastilla: pic.twitter.com/kBRbwoUOug— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2020
В уличных стычках пострадали по меньшей мере 37 полицейских и жандармов.
🇫🇷 | AHORA: Plaza de la Bastilla: pic.twitter.com/1rSzUFcKPC— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2020
Ранее сообщалось, что в центре Парижа демонтировали нелегальный лагерь мигрантов.
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