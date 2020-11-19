Массовые протесты охватили Польшу из-за запрета абортов [ Редактировать ]
В Варшаве (Польше) устроили очередной протест из-за ужесточения запрета абортов в стране. В отношении протестующих полиция применила слезоточивый газ.
Об этом сообщает RMF24.
Полиция перекрыла подходы к парламенту барьерами, границами силовиков и полицейскими авто. Протестующие двинулись на площадь Варшавского восстания.
Во время движения происходили стычки с полицией. Некоторые протестующие жгли свечи и файеры. Полиция в громкоговорители предупреждала об эпидемии, но люди игнорировали призывы соблюдать дистанцию и быть в масках.
Сообщается, что правоохранители применили слезоточивый газ, есть задержанные.
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