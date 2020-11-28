В Лондоне прошли массовые протесты против карантина (видео) [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Полиция в Лондоне задержала 155 участников акции протеста против карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Протесты проходили в Сент-Джеймс парке, недалеко от Вестминстера. К протестующим против карантина присоединились люди, выступающие против вакцины от COVID-19. Толпы людей протестовали в окрестностях Оксфорд-серкус и Риджент-стрит. Полиция призывала людей покинуть этот район и разойтись по домам.
Местные СМИ сообщают о стычках между полицейскими и демонстрантами, бросавшими в стражей порядка различные предметы и зажигавшими файеры.
Police in London said that they made over 60 arrests and expected figures to rise as they tried to break up anti-lockdown and anti-vaccine protests https://t.co/i5PQ7dAO6O pic.twitter.com/p1GWkBPDC5— Reuters (@Reuters) November 28, 2020
По оценкам газеты Daily Mail, на улицы столицы вышло несколько тысяч человек. Демонстранты выкрикивали лозунги: "Прекратите нас контролировать", "Никаких карантинов", "Отменить маски" и "Позор полиции".
В конце октября правительство Великобритании признало, что единственным способом предотвращения резкого роста смертности является введение нового карантина. Он начал действовать в Англии 5 ноября и продлится до 2 декабря, после чего будет возвращена система местных ограничений.
Правительство возлагает большие надежды на программу вакцинации, которая может начаться уже в декабре. Напомним, что вакцину от COVID-19 компании Pfizer начали доставлять по миру.
Ранее сообщалось, что в Париже происходят уличные беспорядки и стычки с полицией.
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