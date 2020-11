Полиция в Лондоне задержала 155 участников акции протеста против карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Протесты проходили в Сент-Джеймс парке, недалеко от Вестминстера. К протестующим против карантина присоединились люди, выступающие против вакцины от COVID-19. Толпы людей протестовали в окрестностях Оксфорд-серкус и Риджент-стрит. Полиция призывала людей покинуть этот район и разойтись по домам.

Местные СМИ сообщают о стычках между полицейскими и демонстрантами, бросавшими в стражей порядка различные предметы и зажигавшими файеры.

Police in London said that they made over 60 arrests and expected figures to rise as they tried to break up anti-lockdown and anti-vaccine protests https://t.co/i5PQ7dAO6O pic.twitter.com/p1GWkBPDC5