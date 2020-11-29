Во время масштабной акции по скидкам "Черная пятница" в США покупатели потратили на товары в интернете 9 миллиардов долларов.

Наивысший спрос был зафиксирован на мобильные телефоны и различную бытовую технику. Также покупатели активно "расхватывали" ювелирные изделия и одежду.

Отмечается, что рекорд 2019 года по приобретениям на черную пятницу составлял 7,4 миллиарда долларов. Такой высокий спрос на онлайн-покупки объясняется пандемией коронавируса и запрете на работу торговых центров и магазинов.

Ранее мы писали о том, какие необычные курьезы и трагедии случались во время мировой акции скидок "Черная пятница".